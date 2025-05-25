Росіяни поранили 21-річну жінку у Білозерці на Херсонщині

Російська рамія 25 травня обстріляла Білозерку у Херсонській області. Унаслідок ворожого обстрілу постраждала цивільна.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Внаслідок атаки постраждала 21-річна жінка. Вона дістала вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкові поранення попереку", — ідеться у повідомленні.
Бригада "екстренки" надала потерпілій допомогу на місці, від госпіталізації вона відмовилась.
- Російська армія завдала артилерійського удару та атакувала дронами Станіслав Херсонської області. Унаслідок обстрілів пошкоджена будівля дитсадка.