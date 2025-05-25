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Росіяни поранили 21-річну жінку у Білозерці на Херсонщині

Жінка зазнала вибухової травми та контузії.

Росіяни поранили 21-річну жінку у Білозерці на Херсонщині
наслідки обстрілу Білозерки
Фото: Херсонська ОВА

Російська рамія 25 травня обстріляла Білозерку у Херсонській області. Унаслідок ворожого обстрілу постраждала цивільна.

Про це повідомляє Херсонська ОВА. 

"Внаслідок атаки постраждала 21-річна жінка. Вона дістала вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкові поранення попереку", — ідеться у повідомленні. 

Бригада "екстренки" надала потерпілій допомогу на місці, від госпіталізації вона відмовилась.

  • Російська армія завдала артилерійського удару та атакувала дронами Станіслав Херсонської області. Унаслідок обстрілів пошкоджена будівля дитсадка.
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