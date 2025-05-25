У Тернополі внаслідок обстрілу РФ пошкоджено сім багатоповерхівок і 10 підприємств

Жертв та постраждалих немає.

У Тернополі через нічний російський удар в ніч проти 25 травня, пошкоджено сім багатоповерхівок та 10 підприємств.

Про це повідомив голова Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода.

Негода зазначив, що рятувальникам вдалось ліквідувати пожежу, яка сталась на одному з промислових підприємств у Тернополі через нічну атаку ворога. Попередньо, жертв та постраждалих немає.

До ліквідації пожежі залучали 68 надзвичайників, 16 одиниць техніки.

"Наразі у місті здійснюють обстеження пошкоджень інфраструктури на прилеглій до промислового об'єкта території", – зазначив Негода.