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У Тернополі внаслідок обстрілу РФ пошкоджено сім багатоповерхівок і 10 підприємств

Жертв та постраждалих немає.

У Тернополі внаслідок обстрілу РФ пошкоджено сім багатоповерхівок і 10 підприємств
Фото: В'ячеслав Негода

У Тернополі через нічний російський удар в ніч проти 25 травня, пошкоджено сім багатоповерхівок та 10 підприємств. 

Про це повідомив голова Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода.

Негода зазначив, що рятувальникам вдалось ліквідувати пожежу, яка сталась на одному з промислових підприємств у Тернополі через нічну атаку ворога. Попередньо, жертв та постраждалих немає. 

До ліквідації пожежі залучали 68 надзвичайників, 16 одиниць техніки.

"Наразі у місті здійснюють обстеження пошкоджень інфраструктури на прилеглій до промислового об'єкта території", – зазначив Негода.

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