Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Москва все ще має ілюзію, що може нас дотиснути. Позбавити її цієї ілюзії — одна з наших стратегічних цілей
Москва все ще має ілюзію, що може нас дотиснути. Позбавити її цієї ілюзії — одна з наших стратегічних цілей
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Умєров: Списки на обмін формувалися за єдиним критерієм — зберегти життя
Умєров: Списки на обмін формувалися за єдиним критерієм — зберегти життя
Росіяни атакували Київ балістикою та БПЛА
Росіяни атакували Київ балістикою та БПЛА
Обмін "1000 на 1000" Україна: повернула ще 307 захисників з російського полону (оновлено)
Обмін "1000 на 1000" Україна: повернула ще 307 захисників з російського полону (оновлено)
На Закарпатті ДБР викрило митника, який заробляв на "контрабанді" чоловіків мобілізаційного віку
На Закарпатті ДБР викрило митника, який заробляв на "контрабанді" чоловіків мобілізаційного віку
Як тебе не любити. Хто зі столичних чиновників обирає жити подалі від Києва
Як тебе не любити. Хто зі столичних чиновників обирає жити подалі від Києва
Україна без РПЦ. Як держава планує реалізовувати профільний закон?
Україна без РПЦ. Як держава планує реалізовувати профільний закон?
ГоловнаСуспільствоВійна

ЦПД: РФ сигналізує про підготовку повторних комбінованих ударів по Україні

РФ, схоже, не збирається припиняти масовані удари по Україні.

ЦПД: РФ сигналізує про підготовку повторних комбінованих ударів по Україні
керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко
Фото: скриншот відео

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив про присутність в інформаційному полі РФ сигналів щодо підготовки повторних комбінованих ударів по Україні.

Про це Коваленко повідомляє у Telegram.

"На жаль, внаслідок безкарності зі сторони Заходу, росія схоже не збирається припиняти такі удари. Принаймні, в інформаційному полі росіян є сигнали про підготовку повторних комбінованих ударів по Україні", — каже військовий. 

Керівник ЦПД наголошує, що риторика завершення війни у Росії не лунає, взагалі. "Лише на Захід інформаційно росіяни транслюють сигнали бажання миру".

Водночас, у Центрі протидії дезінформації повідомляють про чергові фейки, як РФ запустила для "виправдання ударів по Україні" 25 травня. Нібито цілями їхніх атак були виключно військові об’єкти, а цивільні люди постраждали через "роботу української ППО". 

У такий спосіб ворожі пропагандисти намагаються перекласти на Україну відповідальність за загибель трьох дітей на Житомирщині. 

Фото: ЦПД

"Спроби звинуватити Україну у загибелі мирних людей – це вже класична поведінка російських пропагандистів. Вони систематично вдаються до подібної брехні після масованих ударів по цивільних українцях, намагаючись зняти із себе відповідальність за терористичні атаки", — наголошують у ЦПД.

﻿
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies