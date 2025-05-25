ЦПД: РФ сигналізує про підготовку повторних комбінованих ударів по Україні

РФ, схоже, не збирається припиняти масовані удари по Україні.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив про присутність в інформаційному полі РФ сигналів щодо підготовки повторних комбінованих ударів по Україні.

Про це Коваленко повідомляє у Telegram.

"На жаль, внаслідок безкарності зі сторони Заходу, росія схоже не збирається припиняти такі удари. Принаймні, в інформаційному полі росіян є сигнали про підготовку повторних комбінованих ударів по Україні", — каже військовий.

Керівник ЦПД наголошує, що риторика завершення війни у Росії не лунає, взагалі. "Лише на Захід інформаційно росіяни транслюють сигнали бажання миру".

Водночас, у Центрі протидії дезінформації повідомляють про чергові фейки, як РФ запустила для "виправдання ударів по Україні" 25 травня. Нібито цілями їхніх атак були виключно військові об’єкти, а цивільні люди постраждали через "роботу української ППО".

У такий спосіб ворожі пропагандисти намагаються перекласти на Україну відповідальність за загибель трьох дітей на Житомирщині.

Фото: ЦПД

"Спроби звинуватити Україну у загибелі мирних людей – це вже класична поведінка російських пропагандистів. Вони систематично вдаються до подібної брехні після масованих ударів по цивільних українцях, намагаючись зняти із себе відповідальність за терористичні атаки", — наголошують у ЦПД.