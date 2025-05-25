ВМС України: під час масованої атаки РФ запустила понад 10 "Калібрів" з акваторії Чорного моря

У Чорному морі РФ тримає два підводних човни, які є носіями крилатих ракет.

Під час нічної комбінованої атаки РФ запустила по Україні понад 10 крилатих ракет типу "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Про це в ефірі повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, пише Укрінформ.

"Я можу підтвердити, що було застосування "Калібрів". Більш як 10 ракет використали росіяни. Учора в пізньому етері я попереджав про це глядачів. Враховуючи те, що готувалася авіація, то була така ймовірність, що буде застосовано й морську компоненту", — заявив Плетенчук.

За словами речника, станом на сьогодні у Чорному морі залишається два підводних човни, які є носіями крилатих ракет.

"Ситуація передбачувана. Періодично — раз на місяць, може, два рази на місяць вони, на жаль, використовують і морські носії", — каже він.

Речник зауважив, що акваторія Чорного моря знаходиться в стані "сірої зони", адже є вогневий контроль з обох боків. Українська сторона контролює надводну обстановку й росіяни не перебувають постійно в морі. У повітряному просторі над акваторією домінує російська авіація.