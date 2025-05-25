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ГУР: українські БпЛА відпрацювали по російському потягу з пальним на ТОТ Запоріжжя

Знищено щонайменше три цистерни з пальним окупантів.

ГУР: українські БпЛА відпрацювали по російському потягу з пальним на ТОТ Запоріжжя
Фото: скріншот з відео

Українські ударні безпілотники влучили у російський вантажний потяг, що перевозив пальне на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Про це інформує ГУР МОУ.

"Видовищні кадри бойової операції на тимчасово окупованій території Запорізької області ― 24 травня 2025 року майстри ударних БпЛА підрозділів активних дій ГУР МО України вистежили та вполювали поїзд російських загарбників з пальним", — ідеться у повідомленні.

Прицільних ударів по об’єкту окупаційної логістики прямо під час руху завдали на залізничній ділянці Верхній Токмак-Молочанськ-Федорівка.

Відомо, що унаслідок успішного влучання щонайменше три цистерни з пальним знищено. Залізничне  постачання російських окупаційних сил на ТОТ  Запорізької області та Криму ― порушене.

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