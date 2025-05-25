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У Миколаєві ворожий "Шахед" влучив у житловий будинок, є загиблий

П'ятеро людей постраждали.

У Миколаєві ворожий "Шахед" влучив у житловий будинок, є загиблий
наслідки атаки РФ по Миколаєву
Фото: ДСНС України

У ніч на 25 травня Росія масово атакувала "Шахедами" Миколаїв. Один з безпілотників влучиу у багатоповерхівку, відомо про одного загиблого. П'ятеро отримали поранення.

Фото: ДСНС України

Про це повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Фото: ДСНС України

"Внаслідок нічної атаки по Миколаєву загинув 77-ий чоловік. Поранено п'ятеро людей. Серед них 17-ний хлопець, він у важкому стані. Дві жінки госпіталізовані, теж важкі. Двом людям допомога надана на місці", ідеться у повідомленні. 

Також у місті пошкоджено об’єкт інфраструктури, офісні приміщення, приватні будинки, лінії ЛЕП у різних районах міста. Зруйновано два поверхи багатоквартирного будинку. Уламками пошкоджено поряд розташований багатоповерховий будинок. 

Фото: ДСНС України

На місці розгорнуто пункт екстреної психологічної допомоги. До роботи залучено бригади екстреної медичної допомоги, волонтерів Загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України, співробітників правоохоронних органів та аварійні бригади міста.

Також ворог атакував дронами Миколаївський район. Внаслідок атаки пошкоджено складське приміщення сільськогосподарського підприємства, пʼять комбайнів та гусеничний трактор. Постраждалих немає. 

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