Як повідомляє Укргідрометцентр, у північних, більшості центральних, Одеській, Миколаївській, Чернівецькій, Хмельницький та Рівненьській областей у неділю короткочасні дощі (вдень на Житомирщині, Київщині, Вінничині, Черкащині, Кіровоградщині та Одещині грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, місцями значні дощі); на решті території без опадів.
Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, на Лівобережжі вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Температура у західних областях вночі 4-9°, вдень 11-16°; на решті території вночі 12-17°, вдень 23- 28° (у Вінницькій, Житомирській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях 17-22°).
25 травня вдень у Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.
І рівень небезпечності, жовтий.
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.
Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по м. Києву та Київській області.
Хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі; вдень грози, в окремих районах області град та шквали 15-20 м/с.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Температура по області вночі 12-17°, вдень 17-22°; у Києві вночі 14-16°, вдень 18-20°.
25 травня вдень по м. Києву та Київській області грози; в окремих районах області град та шквали 15-20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий.