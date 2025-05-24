Зокрема синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по м. Києву та Київській області.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у північних, більшості центральних, Одеській, Миколаївській, Чернівецькій, Хмельницький та Рівненьській областей у неділю короткочасні дощі (вдень на Житомирщині, Київщині, Вінничині, Черкащині, Кіровоградщині та Одещині грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, місцями значні дощі); на решті території без опадів.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, на Лівобережжі вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у західних областях вночі 4-9°, вдень 11-16°; на решті території вночі 12-17°, вдень 23- 28° (у Вінницькій, Житомирській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях 17-22°).

25 травня вдень у Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

І рівень небезпечності, жовтий.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по м. Києву та Київській області.

Хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі; вдень грози, в окремих районах області град та шквали 15-20 м/с.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі 12-17°, вдень 17-22°; у Києві вночі 14-16°, вдень 18-20°.

25 травня вдень по м. Києву та Київській області грози; в окремих районах області град та шквали 15-20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий.