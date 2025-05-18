Синоптики прогнозують дощі в Україні у понеділок

У південних, центральних, східних, Чернігівській та Сумській областях вдень очікують грози.

У понеділок буде хмарно з проясненнями, очікують дощі і місцями грози.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вночі місцями пройдуть невеликі, а на Закарпатті та Прикарпатті, вдень в Україні - помірні дощі.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с; вдень у південно-східній частині пориви 15-20 м/с.

Температура на півдні та сході країни становитиме вночі 7-12°, вдень 15-20°; на решті території вночі 4-9° тепла, вдень 12-17°, на Закарпатті та Прикарпатті 8-13°.

В Карпатах пройде помірний, місцями значний мокрий сніг та дощ; температура вночі та вдень 0-5° тепла.

Також Гідрометцентр попередив про небезпечні метеорологічні явища в Україні: 19 травня вдень у південних, східних, центральних, Чернігівській та Сумській областях очікують грози, а у південно-східній частині країни пориви вітру 15-20 м/с.