Завтра в Україні до +17 тепла, у Карпатах мокрий сніг

Температура вночі на Правобережжі 4-9° тепла, на Лівобережжі 8-13°.

У неділю, 18 травня синоптики прогнозують України хмарну погоду з проясненнями, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

У східних та північно-східних областях, вдень в Карпатському регіоні помірні, на решті території місцями невеликі дощі, подекуди грози.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, вдень в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі на Правобережжі 4-9° тепла, на Лівобережжі 8-13°; вдень 12-17°, на південному сході країни 18-23°.

В Карпатах вночі місцями невеликий, вдень помірний мокрий сніг та дощ; температура вночі та вдень 0-5° тепла.