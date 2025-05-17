Україна і Росія провели переговори у Стамбулі (оновлено)
Україна і Росія провели переговори у Стамбулі (оновлено)
Україна готова до миру. До миру не готова Росія
Україна готова до миру. До миру не готова Росія
Скільки в Україні сімейних лікарів та які зарплати вони отримують — розповідають у МОЗ
Скільки в Україні сімейних лікарів та які зарплати вони отримують — розповідають у МОЗ
Штучний інтелект Ілона Маска почав розповідати про "білий геноцид" у відповідь на непов'язані питання
Штучний інтелект Ілона Маска почав розповідати про "білий геноцид" у відповідь на непов'язані питання
НСЗУ пояснила, якими будуть штрафи медзакладам за вимагання в пацієнтів і неправдиві дані в електронній системі
НСЗУ пояснила, якими будуть штрафи медзакладам за вимагання в пацієнтів і неправдиві дані в електронній системі
На Київщини ліквідували мережу підпільних цехів, де виготовляли насіння під виглядом відомих брендів
На Київщини ліквідували мережу підпільних цехів, де виготовляли насіння під виглядом відомих брендів
Які лікарі мають право створити е-направлення, і як воно працює — пояснюють у МОЗ
Які лікарі мають право створити е-направлення, і як воно працює — пояснюють у МОЗ
Україна і Росія зустрілися в Стамбулі для обговорення припинення вогню. Онлайн
Україна і Росія зустрілися в Стамбулі для обговорення припинення вогню. Онлайн
Мерц: питання передачі ракет Taurus Україні більше не обговорюється в уряді Німеччини
Мерц: питання передачі ракет Taurus Україні більше не обговорюється в уряді Німеччини
ГоловнаСуспільствоВійна

У Херсоні російський дрон атакував комунальників

Ворожий безпілотник ударив по сміттєвозу.

У Херсоні російський дрон атакував комунальників
Фото: ДСНС

Уранці 17 травня російський дрон атакував працівників комунального підприємства у Херсоні. Унаслідок атаки двоє комунальників зазнали поранень. 

Про це повідомляє Херсонська ОВА. 

Уранці 17 травня російські війська атакували працівників комунального підприємства. 

"Близько девʼятої ранку ворог FPV-дроном атакував сміттєвоз. Постраждав 59-річний працівник комунального підприємства", — ідеться у повідомленні.   Пораненого доставили до лікарні з мінно-вибуховою травмою. Медики проводять дообстеження.

За уточненою інформацією, внаслідок атаки ворожого дрона постраждали ще двоє працівників комунальної служби.  До лікарні доправили чоловіків 1972 та 1974 років народження. В них — мінно-вибухові травми та контузії.

  • Уранці 17 травня російський дрон "Ланцет" атакував евакуаційний автобус у Білопіллі. Унаслідок атаки загинули 9 людей, 4 - постраждали.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies