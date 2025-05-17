У Херсоні російський дрон атакував комунальників

Уранці 17 травня російський дрон атакував працівників комунального підприємства у Херсоні. Унаслідок атаки двоє комунальників зазнали поранень.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Уранці 17 травня російські війська атакували працівників комунального підприємства.

"Близько девʼятої ранку ворог FPV-дроном атакував сміттєвоз. Постраждав 59-річний працівник комунального підприємства", — ідеться у повідомленні. Пораненого доставили до лікарні з мінно-вибуховою травмою. Медики проводять дообстеження.

За уточненою інформацією, внаслідок атаки ворожого дрона постраждали ще двоє працівників комунальної служби. До лікарні доправили чоловіків 1972 та 1974 років народження. В них — мінно-вибухові травми та контузії.