У Херсоні російський дрон атакував комунальників

Уранці 17 травня російський дрон атакував працівників комунального підприємства у Херсоні. Унаслідок атаки двоє комунальників зазнали поранень.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Уранці 17 травня російські війська атакували працівників комунального підприємства.
"Близько девʼятої ранку ворог FPV-дроном атакував сміттєвоз. Постраждав 59-річний працівник комунального підприємства", — ідеться у повідомленні. Пораненого доставили до лікарні з мінно-вибуховою травмою. Медики проводять дообстеження.
За уточненою інформацією, внаслідок атаки ворожого дрона постраждали ще двоє працівників комунальної служби. До лікарні доправили чоловіків 1972 та 1974 років народження. В них — мінно-вибухові травми та контузії.
- Уранці 17 травня російський дрон "Ланцет" атакував евакуаційний автобус у Білопіллі. Унаслідок атаки загинули 9 людей, 4 - постраждали.