Автобус, який росіяни атакували у Білопіллі був евакуаційним, — мер

Наразі відомо про 9 загиблих та 5 поранених.

Рейсовий автобус, який росіяни атакували уранці 17 травня, віз людей з Білопілля на евакуацію.

Про це повідомив голова Білопільської громади Юрій Зарко в ефірі "Суспільного", пише "УП".

"У цьому автобусі люди їхали на евакуацію. За містом в автобус ударив "Ланцет", його навів розвідувальний безпілотник. Нині маємо 9 загиблих та 5 поранених. Останні отримали на місці медичну допомогу та їх відправили у Суми в лікарню. Зараз ми вивозимо тіла загиблих", — зазначив Зарко.

За словами очільника громади, особи деяких із загиблих поки не встановлені. Переважна більшість це жінки пенсійного віку, також загинули 2-3 чоловіки.

Уранці 17 травня російський дрон атакував рейсовий автобус, який прямував із Білопілля до Сум. Унаслідок ворожої атаки загинули 9 людей, відомо про поранених.