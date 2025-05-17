У Херсоні чоловік підірвався на протипіхотній міні

У Дніпровському районі Херсона чоловік підірвався на протипіхотній міні "пелюстка".
Про це інформує Херсонська ОВА.
"До лікарні звернувся 62-річний чоловік. Він отримав вибухову травму та уламкові поранення ніг внаслідок підриву на міні типу "пелюстка", — ідеться у повідомленні.
Медики надали йому необхідну допомогу. Подальше лікування він проходитиме амбулаторно.
- 14 травня у Бериславі Херсонської області 68-річна жінка підірвалася на російській міні.
- Росіяни продовжують дистанційно мінувати населені пункти Херсонської області. Особливо небезпечні міни-“пелюстки” – невеликі вибухові пристрої, що маскуються під листя та сміття і становлять смертельну загрозу для дорослих та дітей.