У Херсоні чоловік підірвався на протипіхотній міні

У Дніпровському районі Херсона чоловік підірвався на протипіхотній міні "пелюстка".

Про це інформує Херсонська ОВА.

"До лікарні звернувся 62-річний чоловік. Він отримав вибухову травму та уламкові поранення ніг внаслідок підриву на міні типу "пелюстка", — ідеться у повідомленні.

Медики надали йому необхідну допомогу. Подальше лікування він проходитиме амбулаторно.