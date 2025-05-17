З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 972 600 окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.05.25 орієнтовно склали:

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну становлять близько 972 600 окупантів.

За добу Сили оборони ліквідували ще 910 російських солдатів.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies