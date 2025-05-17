З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 972 600 окупантів

Втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну становлять близько 972 600 окупантів.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.05.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 972 600 (+910) осіб,
- танків ‒ 10831 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22553 (+7) од,
- артилерійських систем – 27942 (+34) од,
- РСЗВ – 1386 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1167 (+0) од,
- літаків – 372 (+0) од,
- гелікоптерів – 336 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36278 (+155),
- крилаті ракети ‒ 3197 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 48809 (+96) од,
- спеціальна техніка ‒ 3892 (+0)
Дані уточнюються