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З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 972 600 окупантів

За добу Сили оборони ліквідували ще 910 російських солдатів.

З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 972 600 окупантів
Фото: скрин відео

Втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну становлять близько 972 600 окупантів.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.05.25 орієнтовно склали: 

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу ‒ близько 972 600 (+910) осіб,
  • танків ‒ 10831 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22553 (+7) од,
  • артилерійських систем  – 27942 (+34) од,
  • РСЗВ  – 1386 (+1) од,
  • засоби ППО  ‒ 1167 (+0) од,
  • літаків – 372 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 336 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 36278 (+155),
  • крилаті ракети  ‒ 3197 (+0),
  • кораблі /катери  ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни  - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 48809 (+96) од,
  • спеціальна техніка  ‒ 3892 (+0)

Дані уточнюються
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