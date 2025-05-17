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Росіяни атакували Харківщину, поранення отримали четверо цивільних

Куп'янськ атакували дроном та РСЗВ.

Росіяни атакували Харківщину, поранення отримали четверо цивільних
Наслідки російського удару по Харківщині 16 травня 2025 року
Фото: Харківська обласна прокуратура

Вчора вдень, 16 травня, російська армія здійснила обстріл міста Купʼянськ та села Кутьківка Купʼянського району Харківської області.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

“16 травня близько 13:00 російська армія здійснила обстріл м. Купʼянськ. Пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків. Поранення отримав 59-річний чоловік — його доставлено до лікарні. Попередньо встановлено, що окупанти обстріляли місто з РСЗВ “Град”, - йдеться у повідомленні.

Пізніше росіяни вдарили по м. Купʼянськ, внаслідок обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння.

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Також збройні сили РФ атакували село Кутьківка Купʼянського району. Поранення отримали двоє чоловіків і жінка. Тип застосованого ворогом озброєння уточнюється.

  • 16 травня дрон росіян поцілив по території комунального підприємства у Купʼянську. Загинула 55-річна жінка, троє чоловіків дістали поранення, їх госпіталізували до лікарні. Ще один чоловік отримав гострий шок. Всі постражалі – працівники цього підприємства. 
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