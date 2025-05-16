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Головне за п’ятницю, 16 травня: удар по Костянтинівці, 115 боєзіткнень, перемовини в Стамбулі

Бойові дії на Донеччині, 115 бойових зіткнень, ворожі обстріли, чергова дискусія в рамках спільного проєкту LB.ua та EFI Group “Нова країна”. Яким запам’ятається 1178-й день повномасштабної війни.

Головне за п’ятницю, 16 травня: удар по Костянтинівці, 115 боєзіткнень, перемовини в Стамбулі
Переговори України і Росії, 16 травня
Фото: Хакан Фідан у X

На переговорах України і Росії обговорювали два основні питання: обміну полонених у форматі 1000 на 1000 і припинення вогню, сказав голова делегації, міністр оборони Рустем Умєров.

Також потенційно готують зустріч на рівні лідерів країн.

Докладніше – в новині.

У МЗС підтвердили, що Росія на переговорах висунула неприйнятні ультиматуми.

Українська делегація з цим впоралася і своїх позицій не змінила.

Що передувало зустрічі – в нашій публікації Стамбул-2: чи вдасться домовитися про мирну угоду цього разу?

Що відбувається сьогодні в Туреччині і довкола перемовин – тут.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 16 травня відбулося 115 бойових зіткнень.

Майже пів сотні боєзіткнень від початку доби відбулись на Покровському напрямку.

На Торецькому напрямку було 18 боєзіткнень, на Лиманському та Новопавлівському - по 16.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 16 травня – в новині.

Сьогодні, 16 травня, об 11:30 російські війська поцілили по Костянтинівці, використавши БпЛА «Молнія-1», передає Офіс генпрокурора. 

Двоє чоловіків загинули, дві жінки постраждали. У них діагностовано осколкові поранення, опіки і мінно-вибухову травму.

Об 11:45 окупанти завдали ще одного удару FPV-дроном по населеному пункту. В результаті атаки 72-річна жінка отримала мінно-вибухову травму й осколкове поранення. Її стан лікарі оцінюють як важкий.

За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 909 полеглих Захисників.

Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих.

Розслідування Financial Times: з початку війни Україна виплатила постачальникам $770 млн авансом за зброю, яку так і не отримала.

Журналісти видання встановили, що йдеться про випадки, коли Київ виплачував великі суми авансом маловідомим компаніям за матеріали, які донині так і не надійшли. В інших випадках йдеться про зброю, яка продавалася за значно завищеними цінами через зростання світового попиту і надходила в непридатному для використання стані.

Докладніше – в новині.

Підписання угоди про створення інвестиційного фонду відбудови між Україною та США, яку в українському суспільству охрестили як угоду про надра, залишає багато питань. Щоб знайти відповідь на них, спільний проєкт LB.ua та EFI Group “Нова країна” присвятив цій темі окрему дискусійну панель «Партнерство заради миру. Що дає і чого не дає Україні угода зі США» за участі:

  • Юлії Свириденко, віцепрем'єрки-міністерки економіки України;
  • Єгора Перелигіна, заступника міністра захисту довкілля та природних ресурсів України;
  • Сергія Войцеховського, члена Ради директорів BGV Group Management;
  • Андрія Коболєва, колишнього очільника «Нафтогазу», засновника компанії «Еней»,
  • Ігоря Ліскі, голови наглядової ради інвестиційної компанії EFI Group.

До дискусії долучилися народні депутати, представники громадянського суспільства, бізнесмени, підприємці, профільні експерти.

Докладно – в нашому репортажі.

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