Російський вертоліт збили в небі над Україною.

Українські захисники збили черговий російський вертоліт - цього разу дроном.

Про це повідомив підрозділ ССО “Баліста”.

“Ка-52 “Алігатор” спробував влаштувати “бойове патрулювання” над українськими полями. Але не врахував головного — в небі вже чекала група тактичних ударних БпАК “Bombus”, - йдеться у повідомленні.