Українські захисники збили черговий російський вертоліт - цього разу дроном.
Про це повідомив підрозділ ССО “Баліста”.
“Ка-52 “Алігатор” спробував влаштувати “бойове патрулювання” над українськими полями. Але не врахував головного — в небі вже чекала група тактичних ударних БпАК “Bombus”, - йдеться у повідомленні.
- У серпні минулого року бійці Центру спецоперацій “А” СБУ підбили російський вертоліт Мі-28 з допомогою FPV-дрону. Його вразили над Курською областю Росії.
- В грудні минулого року дрони СБУ Sea Baby вразили російські вертольоти в Керченській бухті.