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​ССО вразили дроном російський КА-52

Російський вертоліт збили в небі над Україною.

​ССО вразили дроном російський КА-52
​ССО вразили дроном російський КА-52
Фото: Скріншот з відео

Українські захисники збили черговий російський вертоліт - цього разу дроном.

Про це повідомив підрозділ ССО “Баліста”.

“Ка-52 “Алігатор” спробував влаштувати “бойове патрулювання” над українськими полями. Але не врахував головного — в небі вже чекала група тактичних ударних БпАК “Bombus”, - йдеться у повідомленні.

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