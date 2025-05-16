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Російський дрон атакував бригаду енергетиків у Донецькій області

Пошкоджень зазнав автомобіль енергетиків ДТЕК.

Російський дрон атакував бригаду енергетиків у Донецькій області
Фото: ДТЕК Енерго / Facebook

У Донецькій області ремонтна бригада ДТЕК потрапила під атаку російського FPV-дрона. Працівники ДТЕК не постраждали.

Про це повідомляє ДТЕК.

"Ще один важкий день для енергетиків Донеччини. Сьогодні наші колеги потрапили під обстріл неподалік від лінії фронту. Від вибуху FPV-дрону ушкоджена робоча автівка", – ідеться у повідомленні. 

Відомо, що працівники ДТЕК не постраждали.

"Попри щоденну небезпеку енергетики продовжують робити все можливе, щоб нести світло навіть в умовах бойових дій", – наголошують в ДТЕК.
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