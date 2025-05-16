Російський дрон атакував бригаду енергетиків у Донецькій області

У Донецькій області ремонтна бригада ДТЕК потрапила під атаку російського FPV-дрона. Працівники ДТЕК не постраждали.
Про це повідомляє ДТЕК.
"Ще один важкий день для енергетиків Донеччини. Сьогодні наші колеги потрапили під обстріл неподалік від лінії фронту. Від вибуху FPV-дрону ушкоджена робоча автівка", – ідеться у повідомленні.
Відомо, що працівники ДТЕК не постраждали.
"Попри щоденну небезпеку енергетики продовжують робити все можливе, щоб нести світло навіть в умовах бойових дій", – наголошують в ДТЕК.
- 12 травня російська армія атакувала дроном автомобіль Сумиобленерго, що рухався Сумською громадою. Убито 44-річного водія, ще троє енергетиків поранені.