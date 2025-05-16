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​В Україні викрили п’ять нових схем ухилення від мобілізації

Силовики затримали 10 організаторів.

​В Україні викрили п’ять нових схем ухилення від мобілізації
затримання організаторів схем ухилення від мобілізації

Служба безпеки України спільно з ДБР та Нацполіцією ліквідувала п’ять схем ухилення від мобілізації в центральних і західних регіонах країни. 

Про це йдеться на сайті СБУ.

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Силовики затримали 10 організаторів, які підробляли медичні довідки або нелегально переправляли ухилянтів за кордон. Вартість таких послуг сягала 15 тисяч доларів.

Зокрема, на Буковині затримали посадовця місцевого підрозділу судової охорони. Разом зі спільником він переправляв чоловіків до ЄС лісовими стежками поза пунктами пропуску.

У Львові один фігурант оформлював призовників «артистами» музичного гурту, що нібито гастролює за кордоном. Інший продавав фіктивний «пакет документів» про непридатність до служби.

На Черкащині затримали підприємця, який підробляв довідки про тяжкі хвороби родичів призовників. Також в обласному центрі затримали подружжя та їхнього спільника, які оформлювали фейкові медичні документи.

У Житомирі викрили бізнесмена, який обіцяв клієнтам «путівку до ЄС», прикриваючись зв’язками у правоохоронних органах.

У Тернополі викрили жителя, який через знайомого у військовому шпиталі підробляв довідки про непридатність до служби.

Усім затриманим повідомили про підозру за низкою статей Кримінального кодексу, зокрема:

  • ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання діяльності ЗСУ),
  • ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через кордон),
  • ч. 3 ст. 369 (надання неправомірної вигоди),
  • ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Зловмисників узяли під варту. Їм загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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