Евакуаційний екіпаж "Білий янгол" вивіз із сіл Коровій Яр і Новоселівка Донецької області до безпечніших місць чотири родини з дітьми. Найменшій дитині чотири роки, найстаршій – 17.

Про це повідомляє Національна поліція.

Зі своїми мамами з-під обстрілів виїхали п’ятеро дівчат і двоє хлопців.

"Рейс відбувся на броньованих автомобілях із дотриманням всіх заходів безпеки. Дорогою діти розповідали поліцейським про своє життя, друзів, які вже виїхали, про те, як колись ходили до школи, а також про ворожі обстріли, які чути щодня", — кажуть у поліції.

Родина 13-річного Арсенія та 15-річної Євгенії вже не вперше вимушена переїжджати через бойові дії. Раніше їм довелося евакуюватися з Лиману. Нині сім’я тимчасово проживає в родичів у Краматорську.

Інші родини попрямували до Києва в шелтер.