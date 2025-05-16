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На Харківщині за колабораціонізм засудили екскерівника сектора поліції

Йому призначили покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки 6 місяців.

На Харківщині за колабораціонізм засудили екскерівника сектора поліції
Фото: прокуратура Харківської області

На Харківщині до 3 років і 6 місяців засудили екскерівника сектора поліції за колабораціонізм. 

Про це інформує прокуратура Харківської області.

"Прокурори довели, що під час захоплення російською армією селища Великий Бурлук Купʼянського району фігурант висловив схвальне ставлення до дій держави-агресора. На той період він обіймав керівну посаду, а саме був начальником сектора реагування патрульної поліції відділення поліції №1 Купʼянського РВП ГУНП в області", — зазначає відомство. 

Сприяючи окупантам, обвинувачений передав російським військовим службовий автомобіль поліції.

Після деокупації Збройними Силами України території Харківської області чоловік намагався втекти до Росії, однак був затриманий на кордоні в порядку ст.ст. 208, 615 КПК України.  До винесення вироку він перебував під вартою.

Вину колаборант не визнав. З досліджених судом доказів встановлено, що фігурант діяв добровільно. 

"Збігу тяжких особистих, сімейних чи інших обставин, а також вчинення кримінального правопорушення під впливом погрози, тиску чи примусу, враховуючи, що злочин був під час окупації населеного пункту, у якому проживав обвинувачений, та на які посилається сторона захисту, належними та допустимими доказами не підтверджено", — додають у прокуратурі.

Суд визнав винним вже колишнього поліцейського у колабораційній діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України). Обвинувальний вирок ухвалив Холодногірський районний суд м. Харкова 16 травня 2025 року. Триває строк на апеляційне оскарження.
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