В Україну повернули тіла ще 909 полеглих Захисників

Це – оборонці, які полягли на восьми напрямках фронту, а також тіла із моргів РФ.

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 909 полеглих Захисників.

Як повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, це – полеглі Герої з:

Курахівського напрямку;

Покровського напрямку;

Бахмутського напрямку;

Вугледарського напрямку;

Луганського напрямку;

Запорізького напрямку;

Сумського напрямку;

Харківського напрямку;

з моргів на території РФ.

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими Передача тіл полеглих Захисників

Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих.

"Окрема подяка особовому складу Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих полеглих Героїв до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ", – наголосили у Коорштабі.

Полеглих Оборонців вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.