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В Україну повернули тіла ще 909 полеглих Захисників

Це – оборонці, які полягли на восьми напрямках фронту, а також тіла із моргів РФ. 

В Україну повернули тіла ще 909 полеглих Захисників
На щиті
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 909 полеглих Захисників.

Як повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, це – полеглі Герої з:

  • Курахівського напрямку;
  • Покровського напрямку;
  • Бахмутського напрямку;
  • Вугледарського напрямку;
  • Луганського напрямку;
  • Запорізького напрямку;
  • Сумського напрямку;
  • Харківського напрямку;
  • з моргів на території РФ.

Передача тіл полеглих Захисників
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Передача тіл полеглих Захисників

Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих.

"Окрема подяка особовому складу Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих полеглих Героїв до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ", – наголосили у Коорштабі. 

Полеглих Оборонців вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.
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