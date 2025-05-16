В Україну повернули тіла ще 909 полеглих Захисників

За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 909 полеглих Захисників.
Як повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, це – полеглі Герої з:
- Курахівського напрямку;
- Покровського напрямку;
- Бахмутського напрямку;
- Вугледарського напрямку;
- Луганського напрямку;
- Запорізького напрямку;
- Сумського напрямку;
- Харківського напрямку;
- з моргів на території РФ.
Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих.
"Окрема подяка особовому складу Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих полеглих Героїв до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ", – наголосили у Коорштабі.
Полеглих Оборонців вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.