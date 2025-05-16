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На Сумщині за добу зафіксовано понад 90 обстрілів, в області посилюють протиповітряну оборону

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

На Сумщині за добу зафіксовано понад 90 обстрілів, в області посилюють протиповітряну оборону
Фото: unn.ua

Протягом доби, з ранку 15 травня до ранку 16 травня 2025 року, російські війська здійснили понад 90 обстрілів по 30 населених пунктах у 11 територіальних громадах області, повідомляє Сумська ОВА. 

Внаслідок російських обстрілів території області протягом доби, на щастя, загиблих і поранених немає.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував FPV-дрони, РСЗВ та скидання ВОГ з БпЛА.

  • більше 30 ударів FPV-дронами;
  • майже 20 ударів РСЗВ;
  • понад 30 скидань ВОГ з БпЛА.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: 

  • у Великописарівській громаді пошкоджено нежитлове приміщення;
  • у Новослобідській громаді пошкоджено два приватних будинки;
  • у Білопільській громаді пошкоджено два приватних житлових будинки.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 148 людей.

За добу повітряна тривога в області тривала 14 годин 57 хвилин.

Також Рада оборони Сумщини ухвалила рішення про посилення протиповітряної оборони.

На засіданні Ради оборони області визначили першочергові кроки для зміцнення захисту Сумщини від повітряних атак:

  • посилення матеріально-технічного забезпечення підрозділів ППО,
  • збільшення кількості особового складу, задіяного у захисті неба.

Таке рішення продиктоване системною загрозою з повітря.
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