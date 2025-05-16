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Три райони Харківщини постраждали через російські атаки, поранена жінка

Ворог обстріляв 4 населені пункти.

Три райони Харківщини постраждали через російські атаки, поранена жінка
Наслідки російського обстрілу, фото ілюстративне
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 4 населені пункти у трьох районах Харківської області. 

Як повідомили у ОВА, унаслідок обстрілів у с. Малий Бурлук Великобурлуцької громади постраждала 88-річна жінка.

Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 3 некеровані авіаційні ракети;
  • 4 КАБ.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок, приміщення бібліотеки, електромережі;
  • в Ізюмському районі пошкоджено 5 приватних будинків, базу відпочинку;
  • у Харківському районі пошкоджено приватний будинок.

На Харківському напрямку противник шість разів проводив наступальні дії поблизу населених пунктів Вовчанськ, Глибоке та в бік Високої Яруги, Довгенького і Кудіївки.

На Куп’янському напрямку відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в бік Піщаного та в районах Загризового і Кругляківки.
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