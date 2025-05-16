Три райони Харківщини постраждали через російські атаки, поранена жінка

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 4 населені пункти у трьох районах Харківської області.

Як повідомили у ОВА, унаслідок обстрілів у с. Малий Бурлук Великобурлуцької громади постраждала 88-річна жінка.

Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння:

3 некеровані авіаційні ракети;

4 КАБ.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок, приміщення бібліотеки, електромережі;

в Ізюмському районі пошкоджено 5 приватних будинків, базу відпочинку;

у Харківському районі пошкоджено приватний будинок.

На Харківському напрямку противник шість разів проводив наступальні дії поблизу населених пунктів Вовчанськ, Глибоке та в бік Високої Яруги, Довгенького і Кудіївки.

На Куп’янському напрямку відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в бік Піщаного та в районах Загризового і Кругляківки.