Три райони Харківщини постраждали через російські атаки, поранена жінка

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 4 населені пункти у трьох районах Харківської області.
Як повідомили у ОВА, унаслідок обстрілів у с. Малий Бурлук Великобурлуцької громади постраждала 88-річна жінка.
Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 3 некеровані авіаційні ракети;
- 4 КАБ.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок, приміщення бібліотеки, електромережі;
- в Ізюмському районі пошкоджено 5 приватних будинків, базу відпочинку;
- у Харківському районі пошкоджено приватний будинок.
На Харківському напрямку противник шість разів проводив наступальні дії поблизу населених пунктів Вовчанськ, Глибоке та в бік Високої Яруги, Довгенького і Кудіївки.
На Куп’янському напрямку відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в бік Піщаного та в районах Загризового і Кругляківки.