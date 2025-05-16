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Зеленський провів розмову з президентом ФІФА Інфантіно

За підсумками розповів про "сильний голос на підтримку України".

Зеленський провів розмову з президентом ФІФА Інфантіно
Фото: Telegram

Президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у Telegram повідомив про спілкування засобами відеозв'язку з президентом керівної футбольної організації світу ФІФА Джанні Інфантіно.

Участь у розмові також брав очільник Української асоціації футболу Андрій Шевченко

За словами глави держави, "спорт має великий вплив на суспільства та держави". Зеленський заявив, що цінує "сильний голос на підтримку України, підтримку наших людей, українських спортсменів, дітей". Президент також подякував за те, що "можемо розраховувати на ФІФА".

У своєму дописі український лідер також закликав "разом працювати заради миру і якнайшвидшого припинення вогню". 
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