Росіяни атакували два райони Дніпропетровщини, загинула жінка

Також внаслідок обстрілів є пошкодження.

Наслідки російського удару по Дніпропетровщині 15 травня 2025 року

Протягом дня російська армія атакувала Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

По Нікопольщині росіяни били дронами та артилерією, зокрема по Нікополю, Покровській і Марганецькій громадах.

Внаслідок обстрілу є пошкодження на території промислового підприємства, понівечені два приватні будинки.

На щастя, минулося без загиблих і постраждалих.

Надвечір окупанти вдарили по Синельниківщині, внаслідок удару загинула жінка, побиті приватні оселі.