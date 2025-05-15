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​За тиждень сапери перевірили більш ніж 1700 гектарів території Херсонщини

В результаті було виявлено 1270 одиниць вибухівки.

​За тиждень сапери перевірили більш ніж 1700 гектарів території Херсонщини
Ілюстративне фото

З 8 по 14 травня українські сапери перевірили більш ніж 1700 гектарів території Херсонської області.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Зокрема, було обстежено:

  • 1620 гектарів полів; 
  • 132 гектари територій;
  • 67 об'єктів;
  • 0,7 гектарів водойм. 

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В результаті було виявлено 1270 одиниць вибухівки. За весь час обстеження території на Херсонщині було виявлено понад 252 тис. вибухонебезпечних предметів.

  • Росіяни продовжують дистанційно мінувати населені пункти Херсонської області. Особливо небезпечні міни-“пелюстки” – невеликі вибухові пристрої, що маскуються під листя та сміття і становлять смертельну загрозу для дорослих та дітей.

  • У Бериславі Херсонської області 68-річна жінка підірвалася на російській міні.
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