​За тиждень сапери перевірили більш ніж 1700 гектарів території Херсонщини

В результаті було виявлено 1270 одиниць вибухівки.

З 8 по 14 травня українські сапери перевірили більш ніж 1700 гектарів території Херсонської області.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Зокрема, було обстежено:

1620 гектарів полів;

132 гектари територій;

67 об'єктів;

0,7 гектарів водойм.

В результаті було виявлено 1270 одиниць вибухівки. За весь час обстеження території на Херсонщині було виявлено понад 252 тис. вибухонебезпечних предметів.