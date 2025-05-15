​За тиждень сапери перевірили більш ніж 1700 гектарів території Херсонщини

З 8 по 14 травня українські сапери перевірили більш ніж 1700 гектарів території Херсонської області.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
Зокрема, було обстежено:
- 1620 гектарів полів;
- 132 гектари територій;
- 67 об'єктів;
- 0,7 гектарів водойм.
В результаті було виявлено 1270 одиниць вибухівки. За весь час обстеження території на Херсонщині було виявлено понад 252 тис. вибухонебезпечних предметів.
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