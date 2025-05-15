Сумська ОВА попередила про підготовку Росією удару по обласному центру

Тривога оголошена по всій області, важливо бути в укриттях.

За даними голови Сумської ОВА Олега Григорова, Росія 15 травня близько 17 години готується атакувати обласний центр. За його інформацією, удару можуть завдати по Прикозальній площі та проспекту Шевченка.

Мешканців цих районів закликали покликати оселі. За даними ОВА, йдеться про загрозу ракетного удару.

"За оперативною інформацією від відповідних служб, ворог сьогодні планує завдати ракетних ударів по таких об’єктах: Привокзальна площа, 7 і 9, проспект Шевченка, 2 (орієнтовний час – 17:00). Усіх, хто перебуває поблизу зазначених адрес, закликаємо негайно залишити територію та пройти в укриття або безпечне місце", – йдеться у повідомленні.

Повітряна тривога оголошена по всій Сумській області, бути в укриттях необхідно незалежно від місця перебування.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко закликав мешканців міста Суми відреагувати на офіційні повідомлення та убезпечити себе.