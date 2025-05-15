За перший квартал 2025 року в Україні усиновили 290 дітей

На місцевому обліку з усиновлення загалом перебуває 14 946 дітей.

Станом на 1-й квартал 2025 в Україні усиновили 290 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Про це повідомив голова Державної служби України у справах дітей Петро Добромільський, пише "Урядовий портал".

Усі діти були усиновлені громадянами України. Із усиновлених 6 – це діти з інвалідністю.

За віковими категоріями:

до 1 року – 35 дітей

1–2 роки – 52 дитини

3–5 років – 85 дітей

6–10 років – 78 дітей

11–17 років – 40 дітей.

Найвищі показники з усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в Дніпропетровській області. Там всиновили 34 дитини. У Київській та Закарпатській областях – по 27 дітей, у Житомирській області – 26, а в Одеській – 20.

За даними на 1-й квартал 2025 року, на місцевому обліку з усиновлення перебуває 14 946 дітей. З них 11 154 вже влаштовано до сімейних форм виховання.

За 2024 рік було усиновлено 1 270 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, – що на 27% більше ніж у 2023 році.