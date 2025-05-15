За перший квартал 2025 року в Україні усиновили 290 дітей

Станом на 1-й квартал 2025 в Україні усиновили 290 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.
Про це повідомив голова Державної служби України у справах дітей Петро Добромільський, пише "Урядовий портал".
Усі діти були усиновлені громадянами України. Із усиновлених 6 – це діти з інвалідністю.
За віковими категоріями:
- до 1 року – 35 дітей
- 1–2 роки – 52 дитини
- 3–5 років – 85 дітей
- 6–10 років – 78 дітей
- 11–17 років – 40 дітей.
Найвищі показники з усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в Дніпропетровській області. Там всиновили 34 дитини. У Київській та Закарпатській областях – по 27 дітей, у Житомирській області – 26, а в Одеській – 20.
За даними на 1-й квартал 2025 року, на місцевому обліку з усиновлення перебуває 14 946 дітей. З них 11 154 вже влаштовано до сімейних форм виховання.
За 2024 рік було усиновлено 1 270 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, – що на 27% більше ніж у 2023 році.
- Станом на травень 2025 року в Україні вже 500 патронатних вихователів разом зі своїми помічниками опікуються майже 1000 дітей, які з тих чи інших причин не можуть бути з біологічними сім’ями.
- Тепер сільські та селищні ради замість районних державних адміністрацій виконуватимуть повноваження у сфері усиновлення дітей.
- Крім цього, нещодавно уряд дозволив кандидатам в усиновлювачі забирати дитину в родину ще до рішення суду.