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За перший квартал 2025 року в Україні усиновили 290 дітей

На місцевому обліку з усиновлення загалом перебуває 14 946 дітей.

За перший квартал 2025 року в Україні усиновили 290 дітей
Фото ілюстративне
Фото: Данило Павлов

Станом на 1-й квартал 2025 в Україні усиновили 290 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Про це повідомив голова Державної служби України у справах дітей Петро Добромільський, пише "Урядовий портал". 

Усі діти були усиновлені громадянами України. Із усиновлених 6 – це діти з інвалідністю. 

За віковими категоріями:

  • до 1 року – 35 дітей
  • 1–2 роки – 52 дитини 
  • 3–5 років – 85 дітей 
  • 6–10 років – 78 дітей 
  • 11–17 років – 40 дітей.

Найвищі показники з усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в Дніпропетровській області. Там всиновили 34 дитини. У Київській та Закарпатській областях – по 27 дітей, у Житомирській області – 26, а в Одеській – 20. 

За даними на 1-й квартал 2025 року, на місцевому обліку з усиновлення перебуває 14 946 дітей. З них 11 154 вже влаштовано до сімейних форм виховання.

За 2024 рік було усиновлено 1 270 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, – що на 27% більше ніж у 2023 році.

  • Станом на травень 2025 року в Україні вже 500 патронатних вихователів разом зі своїми помічниками опікуються майже 1000 дітей, які з тих чи інших причин не можуть бути з біологічними сім’ями. 
  • Тепер сільські та селищні ради замість районних державних адміністрацій виконуватимуть повноваження у сфері усиновлення дітей. 
  • Крім цього, нещодавно уряд дозволив кандидатам в усиновлювачі забирати дитину в родину ще до рішення суду.
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