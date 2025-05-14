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Росіяни вивезли 45 дітей з ТОТ Запорізької області до Ростова-на-Дону

Окупанти за допомогою "Культурної карти" Кремля вивозять українських дітей до РФ.

Росіяни вивезли 45 дітей з ТОТ Запорізької області до Ростова-на-Дону
Фото: Центр національного спротиву

Окупанти вигадали новий "маршрут" депортації українських дітей. Під виглядом "культурних подорожей" росіяни продовжують викрадати дітей із ТОТ України.

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Під виглядом "культурної подорожі" окупанти вивезли 45 дітей з тимчасово окупованої частини Запорізької області до Ростова-на-Дону. Це частина програми "Культурна карта 4+85", яку курує мінкульт рф та "Росконцерт", — ідеться у повідомленні.

У спротиві наголошують, що країнським дітям під приводом музеїв і виставок нав’язують "духовні скрєпи", мілітаризацію та русифікацію. "Прямо зазначено: мета поїздки — "патріотічєскоє і духовноє воспітаніє".

За допомогою таких "культутрних подорожей" росіяни продовжують знищувати українську ідентичність дітей. "Їх ізолюють, перевиховують і готують до служіння імперії".

  • Росія готує нову хвилю вивезення в Росію 50 тисяч українських дітей з окупованої Донеччини "на відпочинок". Окупанти планують вивезти 13 тисяч дітей до 26 "шефських" регіонів РФ; 2,5 тисячі - у табори "Артек", "Орльонок", "Смена", "Алиє паруса".
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