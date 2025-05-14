Білецький про високотехнологічне оснащення армії: 80 млрд, щоб закрити весь фронт

Цієї суми вистачило б на потреби піхотних бригад у сучасних засобах розвідки, ешелоновану лінію дронів по всьому фронту, запровадження електронних систем управління боєм та інших військових технологій.

Переоснащення піхотних бригад ЗСУ до високотехнологічного рівня, який відповідав би умовам і задачам сучасної війни, коштувало б Україні 60-80 млрд грн. Орієнтовані розрахунки в інтервʼю Юрію Бутусову назвав командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький.

Такий порядок цифр базується на досвіді Третьої штурмової бригади – одного з найбільш технологічних підрозділів у ЗСУ, лідера у застосуванні БпЛА та наземних роботизованих комплексів. Потребу «Трійки» у фінансових ресурсах саме на технологічну компоненту Білецький оцінив у приблизно 3 млрд грн. Бригада при цьому утримує рекордні 50 км активної смуги або 5% загальної довжини фронту. «Якщо беремо таку ділянку, виходить, що загалом треба 60 млрд, може трохи більше – нехай навіть 80 млрд, щоб нормально закрити весь фронт. Це 2 млрд доларів», – сказав командир Третього корпусу.

За його оцінкою, цієї суми вистачило б на потреби піхотних бригад у сучасних засобах розвідки, ешелоновану лінію дронів по всьому фронту, запровадження електронних систем управління боєм та інших військових технологій. Це додало б підрозділам ефективності і суттєво зменшило кількість втрат особового складу.

«Це неприємна математика, але вона існує. Держава Україна повинна виплатити родині загиблого майже 15 мільйонів гривень. 100 загиблих бійців – це 1,5 мільярди. Подібна лінія могла б зберегти декілька тисяч життів. Ми би були в плюсі по грошах, а головне – були б живі ці люди. Як на мене, 2 мільярди доларів для адекватної війни не така й велика сума на весь тисячокілометровий фронт», – сказав вважає Білецький.

На його думку, можна знайти необхідний фінансовий ресурс, якщо оптимізувати військові витрати. До того ж підрозділи воюють переважно вітчизняними технологіями і обладнанням: радари, БпЛА, системи РЕБ, радіоелектронної та радіотехнічної розвідки – здебільшого українського виробництва, мають схожі із західними аналогами характеристики, але при цьому значно дешевші.

«Коли ти вкладаєш у ці речі, ти вкладаєш у власний військово-промисловий комплекс, у власні робочі місця, у власну економіку. Я думаю, що варто пошукати ці ресурси для українського виробника і для українського солдата в першу чергу», – заявив Білецький.

Нагадаємо, державний бюджет на 2025 рік передбачає видатки на оборону України у майже 2,23 трлн грн, що становить 26,3% ВВП. З них видатки на озброєння та військову техніку становлять 739 млрд грн.