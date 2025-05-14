На Житомирщині викрили заступника керівника колонії, який виплачував зарплату відсутнім на роботі співробітникам

Крім того, в 2023 році він не задекларував будинок на 104 кв. м та земельну ділянку.

Співробітники ДБР завершили досудове розслідування щодо заступника начальника Райківської виправної колонії №73 у Житомирській області, який незаконно виплачував заробітну платню відсутнім на службі співробітникам. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Встановлено, що з жовтня 2021 року до липня 2024 року посадовець забезпечував безпідставні виплати зарплати, премій та надбавок чотирьом працівникам на понад 600 тисяч гривень. При цьому вони тільки періодично з’являлися на роботі та майже не виконували службові обов’язки. За це керівник отримував від працівників частину виплат.

Також встановлено, що заступник начальника колонії у 2023 році не задекларував будинок на 104 кв. м та земельну ділянку 0,213 га, на якій він знаходиться.

Посадовець обвинувачується за ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 366-2 КК (ловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, та умисному внесенню недостовірних даних до декларації). Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Чотирьох працівників колонії, які брали участь в оборудці, звільнено з займаних посад. Вживаються заходи для відшкодування державі завданих збитків.