Росіяни завдали авіаудару по Куп'янську на Харківщині, загинула людина

Ворог застосував для удару ФАБ-1500 з УМПК.

Російські окупанти скинули ФАБ-1500 з УМПК на місто Куп'янськ Харківської області. Унаслідок авіаудару загинув чоловік.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

"За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні відомства.

Фото: Харківська обласна прокуратура

За даними слідства, 14 травня близько 10:30 російська армія вчергове завдала авіаційний удар по приватному житловому сектору у м. Купʼянськ.

Унаслідок удару загинув 63-річний чоловік, який у цей час перебував на території домоволодіння.

Попередньо встановлено, що для удару ворог застосував ФАБ-1500 з УМПК.