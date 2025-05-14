Росіяни завдали авіаудару по Куп'янську на Харківщині, загинула людина

Російські окупанти скинули ФАБ-1500 з УМПК на місто Куп'янськ Харківської області. Унаслідок авіаудару загинув чоловік.
Про це повідомляє прокуратура Харківської області.
"За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні відомства.
За даними слідства, 14 травня близько 10:30 російська армія вчергове завдала авіаційний удар по приватному житловому сектору у м. Купʼянськ.
Унаслідок удару загинув 63-річний чоловік, який у цей час перебував на території домоволодіння.
Попередньо встановлено, що для удару ворог застосував ФАБ-1500 з УМПК.
- За добу у Харківській області через агресію РФ 2 людей загинули та ще 12 – поранені. Ворожих ударів зазнали 8 населених пунктів та м. Харків.