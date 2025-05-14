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Росіяни завдали авіаудару по Куп'янську на Харківщині, загинула людина

Ворог застосував для удару ФАБ-1500 з УМПК.

Росіяни завдали авіаудару по Куп'янську на Харківщині, загинула людина
наслідки авіаудару по Куп'янську
Фото: Харківська обласна прокуратура

Російські окупанти скинули ФАБ-1500 з УМПК на місто Куп'янськ Харківської області. Унаслідок авіаудару загинув чоловік.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

"За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні відомства.

Фото: Харківська обласна прокуратура

За даними слідства, 14 травня близько 10:30 російська армія вчергове завдала авіаційний удар по приватному житловому сектору у м. Купʼянськ. 

Унаслідок удару загинув 63-річний чоловік, який у цей час перебував на території домоволодіння. 

Попередньо встановлено, що для удару ворог застосував ФАБ-1500 з УМПК.
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