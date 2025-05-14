Головне за ніч та ранок середи, 14 травня: понад 160 боєзіткнень, 17-й пакет санкцій проти Росії, плани щодо зустрічі в Стамбулі

Нічна повітряна атака, 163 бойових зіткнення, бої на Покровському та Новопавлівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, гурт Ziferblat – у фіналі Євробачення-2025.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю низці західних ЗМІ анонсував дві ключові теми можливої розмови з російським диктатором Путіним у Туреччині 15 травня.

Як пише французьке видання Liberation, глава держави стверджує, що зустріч із кремлівським правителем має закінчитися "політичною перемогою" - припиненням вогню або обміном полоненими у форматі "всіх на всіх".

Зеленський переконаний, що неприїзд Путіна до Стамбула чи Анкари "виглядатиме як повна поразка". Президент також закликав до надійного та збалансованого посередництва у переговорах, адже "українці не будуть довіряти росіянам, а росіяни не будуть довіряти українцям". Гарантом механізму контролю за дотриманням домовленостей Зеленський вважає Сполучені Штати.

Президент України Володимир Зеленський поїде до Туреччини, навіть якщо російський керманич Путін відмовиться від прямого контакту. І це стане чітким сигналом для світу, що Росія не бажає миру та не готова до серйозних переговорів. Про це глава Офісу президента Андрій Єрмак сказав у розмові з Le Monde, основні тези якої оприлюднив у Telegram.

Він підкреслив, що Україна готова до будь-якого діалогу, але з умовою повного і безумовного припинення вогню. Зараз – слово за Росією. Київ розраховує на те, що США збережуть свою роль у мирному процесі.

Докладніше – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 163 штурми ворога.

Найбільше бойових дій відбулося на Покровському (54), Новопавлівському (30) та Лиманському (29) напрямках.

На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України вчора відбили дванадцять атак російських загарбників.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1240 солдатів та майже 50 артсистем. Від початку повномасштабного вторгнення армія ворога втратила близько 969 370 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Уранці 14 травня унаслідок російської атаки в Рівненській області зазнали поранень двоє людей, повідомив очільник ОВА Олександр Коваль.

"Тривожним був ранок на Рівненщині. Сили ППО знешкодили над областю 4 повітряні цілі ворога. Двоє людей зазнали поранень", – написав він у телеграмі. Є незначні руйнування цивільної інфраструктури. На місцях збиття працюють відповідні служби.

Посли Євросоюзу схвалили 17-й пакет санкцій проти Росії, пише Радіо Свобода.

За словами європейського редактора видання Рікарда Йозвяка, паралельно також затвердили додаткові санкції проти Росії за порушення прав людини, гібридні втручання по всьому світу та розповсюдження хімічної зброї.

Гурт Ziferblat, який представляє Україну на пісенному конкурсі Євробачення-2025 у Базелі, кваліфікувався до гранд-фіналу, що відбудеться у суботу.

Наші музиканти з композицією "Bird of Pray" потрапили до десятки найкращих за версією телеглядацької авдиторії у першому півфіналі. Україна - єдина країна в історії конкурсу не з "Великої п'ятірки", яка кожну свою появу на конкурсі проходила до фіналу.

Також достатню кількість голосів отримали Норвегія, Албанія, Швеція, Ісландія, Нідерланди, Польща, Сан-Марино, Естонія і Португалія.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!