Єрмак: президент поїде до Туреччини, навіть якщо Путін відмовиться від прямих контактів

Україна готова до будь-якого діалогу, але з умовою повного і безумовного припинення вогню.

Президент України Володимир Зеленський поїде до Туреччини, навіть якщо російський керманич Путін відмовиться від прямого контакту. І це стане чітким сигналом для світу, що Росія не бажає миру та не готова до серйозних переговорів. Про це глава Офісу президента Андрій Єрмак сказав у розмові з Le Monde, основні тези якої оприлюднив у Telegram.

Він підкреслив, що Україна готова до будь-якого діалогу, але з умовою повного і безумовного припинення вогню. Зараз – слово за Росією.

Київ розраховує на те, що США збережуть свою роль у мирному процесі.

"Ми вдячні Стіву Віткоффу за конструктивні розмови й розуміння, що припинення вогню – логічний крок. Також вдячні президенту Трампу за чіткий меседж: якщо Путін не хоче миру – Україна отримає більше, ніж може уявити. Санкції? Якщо Путін не приїде – це момент для дій. Американський пакет від сенатора Ліндсі Грема та нові санкції ЄС мають бити по енергетиці й фінансах РФ", – сказав Андрій Єрмак.

Він підкреслив, що тридцятиденне припинення вогню, до якого Росію закликали країни "коаліції охочих", потрібно не для здобуття Україною військової переваги, а для того, щоб почати процес: зустрічі делегацій, моніторинг і прозорість.

"Ми також говоримо з Європою про закупівлю ППО – не тільки отримання, а й купівлю. Це частина наших домовленостей і гарантій безпеки. Ми вже бачимо перші реальні результати коаліції добровольців", – сказав Єрмак.

Він також додав, що в Росії не повинно бути права на вето вступу України в НАТО.

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Проігнорувавши вимогу повністю припинити вогонь з 12 травня, яку висунули лідери країн "коаліції охочих" у координації зі США, російський президент Путін вирішив запросити Україну на переговори і сам назвав дату й місце – 15 число, Туреччина.

Українська сторона сказала, що спершу має бути безумовне і повне припинення вогню, а тоді – переговори. Цю позицію підтримали європейські партнери і спецпредставник США Кіт Келлог, але не президент Дональд Трамп, який капслоком вимагав від України негайно погодитися на зустріч.

Відповідь не забарилися: український президент на зустріч погодився, і погодився провести її особисто – з Путіним.

Однак Москва не поспішає повідомляти, чи наважиться Путін приїхати. За даними WP, Росія поки що вирішила надіслати лише міністра закордонних справ Лаврова і путінського помічника Ушакова.

Тим не менше, український президент чекатиме на Путіна. А якщо він не захоче їхати, то нехай повністю припиняє вогонь, і тоді спілкуватимуться не президенти, а переговорні групи, казав український президент.

У день переговорів у Туреччині перебуватиме Марко Рубіо. The Guardian писав, що своїх представників надішле і Європа: щоб були голоси, готові передати Трампу сигнал про небажання Росії йти до миру. Однак Зеленський запрошував туди і Дональда Трампа. Трамп, який зараз здійснює візит до Саудівської Аравії, сказав, що не знає, де буде в день переговорів.