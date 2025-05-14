У 89-річному віці помер "найбідніший" експрезидент Уругваю Хосе Мухіка

У 89-річному віці помер колишній президент Уругваю Хосе Мухіка, який керував країною із 2010 по 2015 рік. Його знали як "найбіднішого президента" у світі через скромний спосіб життя.

Як пишуть ВВС та CNN, про смерть політика повідомив діючий очільник Уругваю Яманду Орсі у соцмережі Х. Причина смерті Мухіки поки невідома, але він страждав від раку стравоходу.

Завдяки простому способу життя на посаді президента, критиці споживацтва та соціальним реформам, які він просував, Мухіка став відомою політичною фігурою в Латинській Америці та за її межами. За його президентства Уругвай став першою країною, яка легалізувала рекреаційне вживання марихуани.

У молодості Мухіка був членом Національної партії, однієї з традиційних політичних сил Уругваю, яка згодом стала правоцентристською опозицією до його уряду.

У 1960-х роках він допоміг створити Національно-визвольний рух Тупамарос (MLN-T), ліве міське партизанське угруповання, яке здійснювало напади, викрадення людей та страти, він завжди стверджував, що не скоїв жодних убивств. Під впливом кубинської революції MLN-T розпочала кампанію таємного опору проти уругвайського уряду, який на той час був конституційним та демократичним, хоча ліві звинувачували його у дедалі більшому авторитаризмі. Протягом цього періоду Мухіку брали в полон чотири рази. У 1970 році він ледь не загинув.

Чоловік двічі тікав з в'язниці, одного разу через тунель разом зі 105 іншими в'язнями MLN-T, що стало однією з найбільших втеч в історії уругвайських в'язниць. Протягом понад 14 років, проведених за ґратами із 1970 по 1980 роки, його катували. Більшу частину цього часу він провів у жорстоких умовах та ізоляції.Вийшов на волю в 1985 році.

Через кілька років після звільнення він працював у Палаті представників та Сенаті. У 2005 році він був міністром у першому уряді Фронту Ампліо, уругвайської лівої коаліції, а потім став президентом Уругваю у 2010 році, здобувши перемогу у другому турі виборів.

Його обрання стало важливим моментом для латиноамериканських лівих сил, які на той час вже прийшли до влади на континенті. Мухіка став лідером разом з іншими "лівими" президентами, такими як Луїс Інасіо Лула да Сілва в Бразилії та Уго Чавес у Венесуелі.

За часів його правління, на тлі досить сприятливої міжнародної ситуації, економіка країни зростала в середньому на 5,4% на рік, рівень бідності скоротився, а рівень безробіття залишався низьким. Тоді ж Уругвай легалізував аборти, визнав одностатеві шлюби та урегулював ринок марихуани.

Перебуваючи на посаді, Мухіка відмовився переїжджати до президентської резиденції, як зазвичай роблять глави держав у всьому світі. Натомість він залишився зі своєю дружиною – політикинею та колишньою партизанкою Люсією Тополанскі – у їхньому скромному будинку на околиці Монтевідео, без хатньої допомоги та з мінімальною безпекою. Його часто бачили за кермом свого світло-блакитного Volkswagen Beetle 1987 року випуску. Він також віддавав значну частину своєї зарплати, і через це ЗМІ його назвали "найбіднішим президентом світу".

Мухіку критикували за нездатність подолати зростаючі проблеми в уругвайській освіті, попри обіцянку, що освіта буде головним пріоритетом для його адміністрації.

Однак, на відміну від інших лідерів регіону, його ніколи не звинувачували в корупції чи підриві демократії його країни.До кінця свого президентства Мухіка мав високий рейтинг популярності всередині країни (близько 70%) і був обраний сенатором. Після президентства він довго подорожував.

Мухіка пішов з політики у 2020 році, хоча залишався центральною фігурою в Уругваї. Минулого року оголосив, що в нього рак.