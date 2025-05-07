Помер багаторічний міський голова Чернівців і колишній народний депутат Микола Федорук

Федорук обіймав посаду Чернівецького міського голови з 1994 до 2011 року.

Помер багаторічний міський голова Чернівців і народний депутат України VII та VIII скликання Микола Федорук. Про це повідомив очільник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк.

“Його внесок у розвиток Чернівців, області та держави загалом важко переоцінити. Микола Трохимович був справжнім патріотом, мудрим керівником і людиною, яка завжди ставила інтереси громади понад усе”, ‒ зазначив голова ОВА.

Запарнюк висловив співчуття рідним, близьким, друзям, знайомим померлого.

Микола Федорук з 1994 до 2011 року обіймав посаду Чернівецького міського голови, тоді ж обіймав посаду віцепрезидента Асоціації міст України.

З 2012 р. ‒ Верховна Рада України; народний депутат VII скликання. У був членом фракції ВО “Батьківщина”, працював в Комітеті з питань державного будівництва та місцевого самоврядування, був учасником міжпарламентської асамблеї Верховної Ради України, Сейму Литовської Республіки та Сейму і Сенату Республіки Польща, а також членом груп: з міжпарламентських зв'язків з Австрійською Республікою, з міжпарламентських зв'язків з Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії, з міжпарламентських зв'язків з Японією, з міжпарламентських зв'язків з Румунією, з міжпарламентських зв'язків з Республікою Куба, з міжпарламентських зв'язків з Федеративною Республікою Бразилія.

15 червня 2013 року об'єднавчим з'їздом ВО "Батьківщина" Федорука обрали до складу політради цієї партії. Народний депутат 8 скликання, обраний від “Народного Фронту” за 201 округом (м. Чернівці) як член партії. Голова підкомітету з питань місцевих органів виконавчої влади та територіального устрою Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування.

У 2019 році балотувався до Верховної Ради 9 скликання по 201 округу (м.Чернівці) як безпартійний самовисуванець.