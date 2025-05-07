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На Київщині російський дрон влучив у десятиповерхівку

Будинок ще не введено в експлуатацію.

На Київщині російський дрон влучив у десятиповерхівку
Наслідок влучання у Київській області
Фото: Telegram

Очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник повідомив у Telegram, що у Бучанському районі внаслідок російської атаки сталася пожежа у десятиповерховому будинку.

Загоряння розпочалося між другим та третім поверхами. На щастя, будівля ще не введена в експлуатацію - інформація щодо потерпілих не надходила.

Від удару також постраждали 10 припаркованих поряд з будинком автівок.
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