На Київщині російський дрон влучив у десятиповерхівку

Очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник повідомив у Telegram, що у Бучанському районі внаслідок російської атаки сталася пожежа у десятиповерховому будинку.
Загоряння розпочалося між другим та третім поверхами. На щастя, будівля ще не введена в експлуатацію - інформація щодо потерпілих не надходила.
Від удару також постраждали 10 припаркованих поряд з будинком автівок.
- У Києві одразу в кількох районах міста сталися пожежі в житловій забудові через обстріл російськими БПЛА.