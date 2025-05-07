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Володимир Зеленський вручив командирам підрозділів бойові прапори

Також командирам бригад передали стрічки почесних найменувань.

Володимир Зеленський вручив командирам підрозділів бойові прапори
Володимир Зеленський вручив командирам підрозділів бойові прапори
Фото: Пресслужба Володимира Зеленського

Верховний головнокомандувач Збройних Сил України Володимир Зеленський вручив командирам підрозділів бойові прапори.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Бойові прапори вручені: 

  • 33-й окремій механізованій бригаді, 
  • 41-й окремій механізованій бригаді, 
  • 44-й окремій механізованій бригаді, 
  • 116-й окремій механізованій бригаді 10-го армійського корпусу
  • 354-му навчальному механізованому полку 169-го навчального центру імені князя Ярослава Мудрого.

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Крім того, почесні відзнаки “За мужність та відвагу” вручили: 

  • 3-й окремій штурмовій бригаді 
  • окремій президентській бригаді імені гетьмана Богдана Хмельницького.

Також Володимир Зеленський передав командирам бригад стрічки почесних найменувань: 

  • 22-й окремій механізованій бригаді присвоєно найменування “Миколаївська” 
  • 32-й окремій механізованій бригаді – “Сталева” 
  • 65-й окремій механізованій бригаді – “Великий луг” 
  • 128-й окремій бригаді територіальної оборони – “Дике поле”.
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