Верховний головнокомандувач Збройних Сил України Володимир Зеленський вручив командирам підрозділів бойові прапори.
Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.
Бойові прапори вручені:
- 33-й окремій механізованій бригаді,
- 41-й окремій механізованій бригаді,
- 44-й окремій механізованій бригаді,
- 116-й окремій механізованій бригаді 10-го армійського корпусу
- 354-му навчальному механізованому полку 169-го навчального центру імені князя Ярослава Мудрого.
Крім того, почесні відзнаки “За мужність та відвагу” вручили:
- 3-й окремій штурмовій бригаді
- окремій президентській бригаді імені гетьмана Богдана Хмельницького.
Також Володимир Зеленський передав командирам бригад стрічки почесних найменувань:
- 22-й окремій механізованій бригаді присвоєно найменування “Миколаївська”
- 32-й окремій механізованій бригаді – “Сталева”
- 65-й окремій механізованій бригаді – “Великий луг”
- 128-й окремій бригаді територіальної оборони – “Дике поле”.