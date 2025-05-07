Володимир Зеленський вручив командирам підрозділів бойові прапори

Крім того, почесні відзнаки “За мужність та відвагу” вручили:

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ .

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