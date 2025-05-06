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Зеленський зустрівся з головою ОЕСР. Говорили про посилення аграрного сектору України

Також сторони обговорили участь ОЕСР у розробці та реалізації плану відновлення нашої держави.

Зеленський зустрівся з головою ОЕСР. Говорили про посилення аграрного сектору України
зустріч Володимира Зеленського з головою ОЕСР Матіасом Корманом
Фото: ОПУ

Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем Організації економічного співробітництва та розвитку Матіасом Корманом.

За словами Зеленського, у розмові йшлося про участь ОЕСР у розробці та реалізації плану відновлення України. 

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«Впевнені, що війна закінчиться і ми відбудуємо Україну разом із сильними компаніями та країнами. Поспілкувалися й щодо посилення аграрного сектору України завдяки залученню інвестицій», - додав глава держави.

Президент відзначив «високу оцінку ОЕСР щодо розвитку України».

«Це дорожня карта необхідних реформ і позитивний сигнал для міжнародних інвесторів», - додав Зеленський.

  • Український президент уже приймав у себе Матіаса Кормана в лютому 2024 року. Тоді йшлося про процес набуття Україною повноправного членства в ОЕСР, питання роботи Офісу Організації в нашій державі та реалізації Програми ОЕСР.
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