Зеленський зустрівся з головою ОЕСР. Говорили про посилення аграрного сектору України

Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем Організації економічного співробітництва та розвитку Матіасом Корманом.
За словами Зеленського, у розмові йшлося про участь ОЕСР у розробці та реалізації плану відновлення України.
«Впевнені, що війна закінчиться і ми відбудуємо Україну разом із сильними компаніями та країнами. Поспілкувалися й щодо посилення аграрного сектору України завдяки залученню інвестицій», - додав глава держави.
Президент відзначив «високу оцінку ОЕСР щодо розвитку України».
«Це дорожня карта необхідних реформ і позитивний сигнал для міжнародних інвесторів», - додав Зеленський.
- Український президент уже приймав у себе Матіаса Кормана в лютому 2024 року. Тоді йшлося про процес набуття Україною повноправного членства в ОЕСР, питання роботи Офісу Організації в нашій державі та реалізації Програми ОЕСР.