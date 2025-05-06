Зеленський доручив Міноборони та МЗС забезпечити фінансування партнерами виробництва дронів-перехоплювачів

Президент України Володимир Зеленський розповів про Ставку, на якій обговорили, зокрема, фінансове забезпечення української армії.

“Ще одна важлива тема, яка була сьогодні на Ставці, – захист українського неба, а саме – збиття “шахедів”, у тому числі за допомогою інших дронів”, - зазначив президент України.

Він наголосив, що це одна з найбільш передових технологій сучасної війни.

Голова держави доручив Міністерству оборони та Міністерству закордонних справ активніше працювати з партнерами для фінансування виробництва саме таких перехоплювачів.

“Будемо цей напрямок максимально розвивати, і по кожному регіону буде своя відповідальність саме за цю роботу”, - запевнив Володимир Зеленський.