Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів першу зустріч з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс.
За словами Єрмака, вони обговорили ключові питання українсько-американського партнерства, а також оборонну співпрацю.
Глава ОПУ наголосив, що «повне й безумовне припинення вогню — це перший і критично важливий крок для старту переговорів щодо справедливого й тривалого миру».
Також Єрмак і Девіс говорили про відбудову нашої держави.
«Підкреслив важливість підписання двосторонньої угоди про заснування Інвестиційного фонду відбудови. Верховна Рада вже готується до її ратифікації цього тижня. Це буде новий етап у стратегічному партнерстві між Україною та США», - додав глава ОПУ.
- 1 травня стало відомо, що президент США Дональд Трамп і держсекретар Марко Рубіо призначили Девіс тимчасовою повіреною у справах США в Україні.
- Девіс прибула в Україну 5 травня.
Що відомо про Джулі Девіс
- З 2023-го вона є послом США на Кіпрі, вона залишатиметься акредитованою там протягом перебування в Києві. Девіс – кар'єрна дипломатка. Має 30-річну кар'єру в Держдепі, працювала в країнах Східної Європи, йдеться у її біографії на сайті посольства.
- До призначення послом на Кіпрі працювала спеціальним посланником з питань Білорусі у Вільнюсі, Литва. У 2020 році була затверджена першим послом США в Республіці Білорусь із 2008 року. Раніше посол Девіс працювала заступницею помічника Держсекретаря США у справах Західної Європи та Євросоюзу в Бюро у справах Європи та Євразії, а також заступницею постійного представника США при НАТО. До цього вона працювала керівницею апарату заступника Державного секретаря США з питань управління та ресурсів, а також директором Оперативного центру Державного департаменту США. Серед інших призначень – робота в міжнародному штабі НАТО та в посольствах Грузії, України та Росії.