зустріч керівника Офісу Президента Андрія Єрмака і тимчасової повіреної у справах США в Україні Джулі Девіс

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів першу зустріч з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс.

За словами Єрмака, вони обговорили ключові питання українсько-американського партнерства, а також оборонну співпрацю.

Глава ОПУ наголосив, що «повне й безумовне припинення вогню — це перший і критично важливий крок для старту переговорів щодо справедливого й тривалого миру».

Фото: ОПУ Джулі Девіс

Також Єрмак і Девіс говорили про відбудову нашої держави.

«Підкреслив важливість підписання двосторонньої угоди про заснування Інвестиційного фонду відбудови. Верховна Рада вже готується до її ратифікації цього тижня. Це буде новий етап у стратегічному партнерстві між Україною та США», - додав глава ОПУ.

1 травня стало відомо, що президент США Дональд Трамп і держсекретар Марко Рубіо призначили Девіс тимчасовою повіреною у справах США в Україні.

Девіс прибула в Україну 5 травня.

Що відомо про Джулі Девіс