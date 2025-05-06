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Єрмак зустрівся з тимчасовою керівницею американського посольства в Україні

Сторони обговорили оборонну співпрацю.

Єрмак зустрівся з тимчасовою керівницею американського посольства в Україні
зустріч керівника Офісу Президента Андрія Єрмака і тимчасової повіреної у справах США в Україні Джулі Девіс
Фото: ОПУ

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів першу зустріч з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс. 

За словами Єрмака, вони обговорили ключові питання українсько-американського партнерства, а також оборонну співпрацю.

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Глава ОПУ наголосив, що «повне й безумовне припинення вогню — це перший і критично важливий крок для старту переговорів щодо справедливого й тривалого миру».

Джулі Девіс
Фото: ОПУ
Джулі Девіс

Також Єрмак і Девіс говорили про відбудову нашої держави. 

«Підкреслив важливість підписання двосторонньої угоди про заснування Інвестиційного фонду відбудови. Верховна Рада вже готується до її ратифікації цього тижня. Це буде новий етап у стратегічному партнерстві між Україною та США», - додав глава ОПУ.

  • 1 травня стало відомо, що президент США Дональд Трамп і держсекретар Марко Рубіо призначили Девіс тимчасовою повіреною у справах США в Україні.
  • Девіс прибула в Україну 5 травня

Що відомо про Джулі Девіс

  • З 2023-го вона є послом США на Кіпрі, вона залишатиметься акредитованою там протягом перебування в Києві. Девіс – кар'єрна дипломатка. Має 30-річну кар'єру в Держдепі, працювала в країнах Східної Європи, йдеться у її біографії на сайті посольства.
  • До призначення послом на Кіпрі працювала спеціальним посланником з питань Білорусі у Вільнюсі, Литва. У 2020 році була затверджена першим послом США в Республіці Білорусь із 2008 року. Раніше посол Девіс працювала заступницею помічника Держсекретаря США у справах Західної Європи та Євросоюзу в Бюро у справах Європи та Євразії, а також заступницею постійного представника США при НАТО. До цього вона працювала керівницею апарату заступника Державного секретаря США з питань управління та ресурсів, а також директором Оперативного центру Державного департаменту США. Серед інших призначень – робота в міжнародному штабі НАТО та в посольствах Грузії, України та Росії.
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