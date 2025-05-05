Джордже Сіміон: допомагати Україні зброєю “невигідно”

Також, на його думку, невигідно допомагати зброєю і Росії.

Ультраправий кандидат в президенти Румунії Джордже Сіміон, який лідирує у першому турі виборів, прокоментував війну Росії проти Україні.

“Ми дуже постраждали від цієї війни, і нам потрібен мир, як того хоче адміністрація Трампа”, - заявив він.

Він наголосив, що для Німеччини, Франції, Польщі й Румунії “невигідно” допомагати Україні, як і Росії, зброєю.

Сіміон також додав, що війну потрібно закінчити, як і жертви серед цивільних мешканців.