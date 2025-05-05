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Джордже Сіміон: допомагати Україні зброєю “невигідно”

Також, на його думку, невигідно допомагати зброєю і Росії.

Джордже Сіміон: допомагати Україні зброєю “невигідно”
Лідер ультраправої партії “Альянс за єдність румунів” (AUR) Джордже Сіміон
Фото: EPA/UPG

Ультраправий кандидат в президенти Румунії Джордже Сіміон, який лідирує у першому турі виборів, прокоментував війну Росії проти Україні.

“Ми дуже постраждали від цієї війни, і нам потрібен мир, як того хоче адміністрація Трампа”, - заявив він.

Він наголосив, що для Німеччини, Франції, Польщі й Румунії “невигідно” допомагати Україні, як і Росії, зброєю.

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Сіміон також додав, що війну потрібно закінчити, як і жертви серед цивільних мешканців. 

  • У Румунії завершився перший тур президентських виборів. За результатами екзитполу, ультраправий кандидат від AUR Джордже Сіміон посідає перше місце, отримавши 30% голосів.

  • Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку оголосив про свою відставку на тлі результатів першого туру виборів президента.
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