Джордже Сіміон: допомагати Україні зброєю “невигідно”

Ультраправий кандидат в президенти Румунії Джордже Сіміон, який лідирує у першому турі виборів, прокоментував війну Росії проти Україні.
“Ми дуже постраждали від цієї війни, і нам потрібен мир, як того хоче адміністрація Трампа”, - заявив він.
Він наголосив, що для Німеччини, Франції, Польщі й Румунії “невигідно” допомагати Україні, як і Росії, зброєю.
Сіміон також додав, що війну потрібно закінчити, як і жертви серед цивільних мешканців.
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У Румунії завершився перший тур президентських виборів. За результатами екзитполу, ультраправий кандидат від AUR Джордже Сіміон посідає перше місце, отримавши 30% голосів.
- Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку оголосив про свою відставку на тлі результатів першого туру виборів президента.