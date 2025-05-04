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Зеленський обговорив із прем’єром Австралії співпрацю в межах коаліції охочих

Також обговорили важливість звільнення людей, яких Росія захопила в полон.

Зеленський обговорив із прем’єром Австралії співпрацю в межах коаліції охочих
Пресконференція президента Володимира Зеленського
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі та привітав із переконливою перемогою на виборах. Також вони обговорили  співпрацю в межах коаліції охочих.

Про це повідомляє Офіс Президента України.

Володимир Зеленський за підтримку України  і відзначив участь Австралії в коаліції охочих. Президент наголосив, що наша держава потребує єдності зусиль усіх партнерів для досягнення справедливого та сталого миру.

Володимир Зеленський поінформував про наслідки нічної російської атаки дронами та зазначив, що зміцнення ППО – ключовий пріоритет України для захисту людей і наша держава розраховує на допомогу від партнерів. Окремо йшлося про інші військові потреби та додаткове зміцнення Сил безпеки й оборони.

Президент України та Прем’єр-міністр Австралії також обговорили важливість звільнення людей, яких Росія захопила в полон.

Глава держави запросив Ентоні Албенізі відвідати Україну. Лідери домовилися бути в постійному контакті.

  • На парламентських виборах в Австралії перемогу здобула правляча Австралійська лейбористська партія (АЛП) на чолі з чинним прем'єр-міністром Ентоні Альбанезе.
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