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Прем'єр Канади їде на переговори з Трампом

Зустріч запланована на 6 травня у Вашингтоні.

Прем'єр Канади їде на переговори з Трампом
Марк Карні
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що планує відвідати США, повідомляє Суспільне.

Карні повідомив, що мав "дуже конструктивну розмову" з президентом США Дональдом Трампом і зазначив, що зустріч між ними має відбутись 6 травня у Вашингтоні.

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Прем'єр Канади зазначив, що старі відносини із США, які були засновані на постійному зростанні інтеграції, закінчилися.

"Ми зосередимося як на безпосередніх торгівельних проблемах, так і на ширших майбутніх економічних відносинах і відносинах у сфері безпеки між нашими суверенними державами. Мій уряд боротиметься за найкращу угоду для Канади", - запевнив Марк Карні.
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