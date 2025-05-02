Прем'єр Канади їде на переговори з Трампом

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що планує відвідати США, повідомляє Суспільне.

Карні повідомив, що мав "дуже конструктивну розмову" з президентом США Дональдом Трампом і зазначив, що зустріч між ними має відбутись 6 травня у Вашингтоні.

Прем'єр Канади зазначив, що старі відносини із США, які були засновані на постійному зростанні інтеграції, закінчилися.

"Ми зосередимося як на безпосередніх торгівельних проблемах, так і на ширших майбутніх економічних відносинах і відносинах у сфері безпеки між нашими суверенними державами. Мій уряд боротиметься за найкращу угоду для Канади", - запевнив Марк Карні.