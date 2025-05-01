Посольство США в Україні тимчасово очолить Джулія Дейвіс

Президент США Дональд Трамп і держсекретар Марко Рубіо призначили Джулію Дейвіс тимчасовою повіреною у справах США в Україні.
Про це 1 травня повідомила речниця Держдепартаменту Теммі Брюс, передає «Європейська правда».
«Вона очолить посольство у вкрай важливий момент, коли ми рухаємося до укладення мирної угоди, щоб зупинити кровопролиття», — заявила Брюс.
- Дейвіс з лютого 2023 року є послом США на Кіпрі. Вона має 30 років досвіду дипломатичної служби, раніше працювала в Білорусі, Литві, Грузії, Росії та Україні, а також у структурах НАТО та Держдепартаменту.
- Посаду повіреної у справах вона обійме тимчасово. Для призначення повноцінного посла потрібне затвердження Сенату США.
- У квітні Штати відкликали з України Бріджит Брінк, яка пропрацювала послом у нашій державі три роки.