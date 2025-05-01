Посольство США в Україні тимчасово очолить Джулія Дейвіс

Президент США Дональд Трамп і держсекретар Марко Рубіо призначили Джулію Дейвіс тимчасовою повіреною у справах США в Україні.

Про це 1 травня повідомила речниця Держдепартаменту Теммі Брюс, передає «Європейська правда».

«Вона очолить посольство у вкрай важливий момент, коли ми рухаємося до укладення мирної угоди, щоб зупинити кровопролиття», — заявила Брюс.