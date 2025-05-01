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Посольство США в Україні тимчасово очолить Джулія Дейвіс

Для призначення повноцінного посла потрібне затвердження Сенату США.

Посольство США в Україні тимчасово очолить Джулія Дейвіс
Джулія Дейвіс
Фото: Facebook/CyprusInno

Президент США Дональд Трамп і держсекретар Марко Рубіо призначили Джулію Дейвіс тимчасовою повіреною у справах США в Україні. 

Про це 1 травня повідомила речниця Держдепартаменту Теммі Брюс, передає «Європейська правда».

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«Вона очолить посольство у вкрай важливий момент, коли ми рухаємося до укладення мирної угоди, щоб зупинити кровопролиття», — заявила Брюс.

  • Дейвіс з лютого 2023 року є послом США на Кіпрі. Вона має 30 років досвіду дипломатичної служби, раніше працювала в Білорусі, Литві, Грузії, Росії та Україні, а також у структурах НАТО та Держдепартаменту.
  • Посаду повіреної у справах вона обійме тимчасово. Для призначення повноцінного посла потрібне затвердження Сенату США.
  • У квітні Штати відкликали з України Бріджит Брінк, яка пропрацювала послом у нашій державі три роки.
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