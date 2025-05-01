Урсула фон дер Ляєн запросила вчених та дослідників переїхати до Європи
Урсула фон дер Ляєн запросила вчених та дослідників переїхати до Європи
Штурм Слов'янсько-Краматорської агломерації. Частина друга
Штурм Слов'янсько-Краматорської агломерації. Частина друга
«Я керую країною та світом». Як Дональд Трамп змінює Америку
«Я керую країною та світом». Як Дональд Трамп змінює Америку
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
Трамп не згадав про війну в Україні в промові до 100 днів президентства
Трамп не згадав про війну в Україні в промові до 100 днів президентства
На війні під час виконання бойового завдання загинув спортсмен Андрій Дзюбан
На війні під час виконання бойового завдання загинув спортсмен Андрій Дзюбан
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
«В одній камері з убивцями та сепаратисткою»: як утримують цивільних в окупованому Луганську
«В одній камері з убивцями та сепаратисткою»: як утримують цивільних в окупованому Луганську
Чиновники КМДА, яких 25 квітня застали на святкуванні, влаштували свій захід на території режимного об'єкту "Київводоканалу"
Чиновники КМДА, яких 25 квітня застали на святкуванні, влаштували свій захід на території режимного об'єкту "Київводоканалу"
ГоловнаПолітика

Україна та США підписали угоду про створення інвестиційного фонду відбудови

Сага щодо рідкісноземельних копалин нарешті отримала логічне завершення.

Україна та США підписали угоду про створення інвестиційного фонду відбудови
Фото: ОПУ

Перша віцепрем'єр-міністерка та міністерка економіки України Юлія Свириденко на своїй сторінці у Facebook повідомила про підписання з американським колегою Скоттом Бессентом угоди про створення інвестиційного фонду відбудови Україна-США.

За словами урядовиці, новий фонд залучатиме глобальні інвестиції в нашу державу. 

Ключовими положеннями угоди є:

  • Україна залишає повний контроль над своїми ресурсами. Україна вирішує, що і де видобувати, надра залишаються у її власності.
  • Фонд створено на засадах 50/50. Жодна зі сторін не матиме голосу переваги, управління відбуватиметься на основі рівноправного партнерства.
  • Жодних змін до процесу приватизації чи управління державними компаніями - вони залишатимуться у власності України.
  • Жодних згадок про боргові зобов'язання України перед США.
  • Повна відповідність Конституції України та узгодження з національним законодавством і міжнародними зобов'язаннями. Угода не змінює євроінтеграційний курс України.
  • Фонд наповнюватиметься доходами лише з нових ліценцій. Уже розпочаті проєкти чи заплановані до бюджету надходження не включені.
  • Лише зміни до бюджетного кодексу. Саму угоду має ратифікувати Верховна Рада України.
  • США допомагатимуть Україні залучати нові інвестиції та технології.
  • Доходи і внести фонду не підлягають оподаткуванню ні в Україні, ні у США.
  • Перші десять років прибутки та надходження фонду інвестуватимуться в Україну - але ця умова буде обговорюватися додатково.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram повідомив, що Кабмін ухвалив низку рішень, необхідних для підписання та функціонування угоди про фонд відбудови.
Теми: , , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies