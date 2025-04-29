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Стефанішина: Україна і Угорщина почнуть регулярні консультації для зняття застережень щодо вступу до ЄС

12 травня очікують мати вже проміжні результати.

Стефанішина: Україна і Угорщина почнуть регулярні консультації для зняття застережень щодо вступу до ЄС
Ольга Стефанішина
Фото: Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

Україна та Угорщина з 12 травня почнуть регулярні консультації, щоб зняти занепокоєння Будапешта щодо євроінтеграції України. 

Про це повідомила віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції Ольга Стефанішина, передає «Інтерфакс-Україна».

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«Ми домовилися, що з 12 травня на регулярній основі працюватимуть команди, які сьогодні були присутні в Будапешті з української і угорської сторін, до тих пір, поки не визначимо весь перелік завдань у межах тих одинадцяти рекомендацій, які є предметом занепокоєння угорської сторони», — сказала вона в етері національного телемаратону.

За словами віцепрем’єрки, українська делегація прибула з додатковими пропозиціями щодо врегулювання всього комплексу питань. Протягом цього тижня сторони працюватимуть над угорськими контрпропозиціями.

«Ми розраховуємо, що 12 травня вже матимемо проміжні результати… Сподіваюся, цей діалог матиме всі шанси прокласти шлях до розблокування переговорного процесу», — сказала Стефанішина.

Вона також наголосила, що на зустрічі не пролунало радикальних заяв чи негативних висловлювань від угорської сторони.

  • Раніше очільник угорського уряду Віктор Орбан заявив, що вважає перспективу вступу України до Європейського Союзу "величезною проблемою з широкими наслідками для безпеки, економіки та сільського господарства".
  • Орбан також ініціював консультативний референдум щодо питання вступу України в Євросоюз. Його уряд навіть розіслав громадянам Угорщини листи, де прямо закликав угорців висловитись проти членства України в ЄС під час консультативного референдуму.
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