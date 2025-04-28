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МЗС України закликає партнерів не допустити зближення Росії та КНДР

Фактично, Путін та Кім Чен Ин визнали те, що раніше категорично заперечували.

МЗС України закликає партнерів не допустити зближення Росії та КНДР
Фото: Вікіпедія

Визнання Росією і Північною Кореєю участі військовослужбовців з КНДР в бойових діях на боці РФ, що донедавна заперечувалось обома режимами, підтверджує, що Путіну і Кім Чен Ину не можна вірити на слово.

Про це ідеться у заяві МЗС України.

"Визнання російським та північнокорейським режимами факту участі військовослужбовців з Північної Кореї у бойових діях проти України на боці держави-агресора вкотре підтверджує неодноразові попередження України про те, що Путіну та Ким Чен Ину не можна вірити на слово", — заявляють у зовнішньополітичному відомстві. 

У МЗС наголошують, що фактично, російський та північнокорейський диктатори зараз визнали те, що ще донедавна офіційні представники обох режимів категорично заперечували. 

"Вкотре наголошуємо, що участь КНДР в агресії РФ проти України загрожує не лише безпеці Європи, але й Індо-Тихоокеанського регіону. Крім того, така незаконна військова співпраця є грубим порушенням норм міжнародного права, зокрема Статуту ООН і відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН", — кажуть в МЗС України.

Відомство закликає міжнародних партнерів "об’єднати зусилля в тиску на Москву та Пхеньян і здійснити конкретні кроки, щоб запобігти подальшому зближенню російського та північнокорейського режимів, що може мати катастрофічні наслідки для стабільності на Корейському півострові та світової безпеки".

  • 28 квітня Північна Корея вперше підтвердила, що направила свої війська до Росії для підтримки війни Москви проти України відповідно до договору про взаємну оборону.
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