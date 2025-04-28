МЗС України закликає партнерів не допустити зближення Росії та КНДР

Фактично, Путін та Кім Чен Ин визнали те, що раніше категорично заперечували.

Визнання Росією і Північною Кореєю участі військовослужбовців з КНДР в бойових діях на боці РФ, що донедавна заперечувалось обома режимами, підтверджує, що Путіну і Кім Чен Ину не можна вірити на слово.

Про це ідеться у заяві МЗС України.

"Визнання російським та північнокорейським режимами факту участі військовослужбовців з Північної Кореї у бойових діях проти України на боці держави-агресора вкотре підтверджує неодноразові попередження України про те, що Путіну та Ким Чен Ину не можна вірити на слово", — заявляють у зовнішньополітичному відомстві.

У МЗС наголошують, що фактично, російський та північнокорейський диктатори зараз визнали те, що ще донедавна офіційні представники обох режимів категорично заперечували.

"Вкотре наголошуємо, що участь КНДР в агресії РФ проти України загрожує не лише безпеці Європи, але й Індо-Тихоокеанського регіону. Крім того, така незаконна військова співпраця є грубим порушенням норм міжнародного права, зокрема Статуту ООН і відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН", — кажуть в МЗС України.

Відомство закликає міжнародних партнерів "об’єднати зусилля в тиску на Москву та Пхеньян і здійснити конкретні кроки, щоб запобігти подальшому зближенню російського та північнокорейського режимів, що може мати катастрофічні наслідки для стабільності на Корейському півострові та світової безпеки".