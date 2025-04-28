Росіяни завдали понад 15 ударів по Дніпропетровщині, постраждала людина

Російські війська упродовж дня завдали понад 15 ударів по Нікопольщині, застосовуючи дрони та артилерійський воогонь.

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Понад півтора десятки разів агресор бив по Нікопольщині. Обстрілював з артилерії та спрямовував на район FPV-дрони. Поцілив по Нікополю і трьох громадах – Мирівській, Покровській та Марганецькій", – каже він.

Під час однієї з атак постраждав 59-річний чоловік. Він у задовільному стані, лікується амбулаторно.

Загалом пошкоджені 3 приватні будинки, господарська споруда. Понівечені інфраструктура та АЗС. Зачепило лінію електропередач і газогін.