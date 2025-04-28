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Сили ППО знищили 40 ударних БпЛА, ще 74 безпілотники-імітатори – не досягли цілей

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Донеччина, Сумщина та Черкащина.

Сили ППО знищили 40 ударних БпЛА, ще 74 безпілотники-імітатори – не досягли цілей
Фото: Генштаб

Сили ППО у ніч на 28 квітня знищили 40 зі 166 ударних безпілотників, якими РФ атакувала Україну. 

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ. 

У ніч на 28 квітня 2025 року (із 23.30 27 квітня) противник атакував 166-ма ударними БпЛА  та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Курськ, Міллерово, Орел – РФ.

Основні напрямки удару — Сумщина та Черкащина.

Фото: повітряні сили

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 17.00 підтверджено збиття 40 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни.

74 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Донеччина, Сумщина та Черкащина.

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